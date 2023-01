Blüten-Schwindel eines 24-Jährigen in Bernburg fliegt auf

Wegen Inverkehrbringens von Falschgeld wurde ein 24-Jähriger in Bernburg verurteilt.

Bernburg/MZ - Er sitzt wegen gemeinschaftlich begangener schwerer Körperverletzung bereits seit dem 4. April 2022 in Untersuchungshaft. Der Fall, eine Messerstecherei in Bernburg, wurde vor dem Landgericht in Magdeburg verhandelt. Das dort gesprochene Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.