Alsleben/MZ - Einen Blick in die Kristallkugel haben die Teilnehmer des 1. Zukunftstages vor wenigen Tagen in der Stadtkirche in Alsleben zwar nicht geworfen. Aber dennoch haben sie sich mit der Zukunft ihrer Stadt unter dem Motto „Alsleben 2030 - eine lebenswerte Stadt für uns, unsere Kinder und Enkel“ beschäftigt, damit sie auch für die nächsten Generationen attraktiv bleibt. Ein solches Treffen, in lockerer Runde mit interessierten Einwohnern, sei im Stadtrat schon lange geplant gewesen, erläuterte Bürgermeister Alexander Siersleben (CDU), der zunächst einmal die aktuelle Situation darstellte: Die Einwohnerzahl ist mit 2.600 stabil, es gebe gut bezahlte Arbeitsplätze und die geografische Lage in unmittelbarer Autobahnnähe sei ebenfalls gut. Die Stadt habe zwei Kitas, eine Grund- und eine Sekundarschule, ein Freibad, Einkaufsmöglichkeiten, eine gute ärztliche Versorgung und ein aktives Vereinsleben, zählte Siersleben auf.