Von Torsten Adam - Bernburg/MZ.

Die Spendensammlung für das zweite zentrale Silvesterfeuerwerk über Schloss Bernburg ist bislang weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, „Ich bin enttäuscht von der Bevölkerung. Hunderte waren von der Premiere auf der Töpferwiese noch so begeistert und forderten eine Wiederholung“, sagt der städtische Marketingbeauftragter Jens Meißner konsterniert. Er organisiert die rein spendenfinanzierte Veranstaltung für die Kommune.

Bisher nur 33 Spender

Seit Beginn des Spendenaufrufs vor einem Monat sind auf der Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ der Sparkassen 2.090 Euro von 33 Unterstützern eingegangen. Das Spendenziel liegt bei 8.320 Euro und ist zur Halbzeit der Kampagne noch in weiter Ferne. Mit dieser Summe können laut Jens Meißner neben dem Feuerwerk auch weitere damit verbundene Kosten wie Bühne mit DJ, die musikalische Untermalung sowie die Sicherheit für die Besucher auf der Töpferwiese durch Feuerwehr und Sicherheitsfirma abgedeckt werden. Wird bis zum Stichtag 30. November ein Mindestbetrag von 5.200 Euro erreicht, findet das Feuerwerk statt.

Vorteile einer zentralen Organisation

„Wenn nur ein Teil der Finanzen, die für den Kauf von privaten Feuerwerkskörpern vorgesehen sind, für ein zentrales Feuerwerk gespendet werden, können die Bürger Geld einsparen und sich stattdessen an der Schönheit eines professionellen Feuerwerks erfreuen. Neben der Freude über den einmaligen Start in das neue Jahr an einem besonderen Ort können so auch die Umwelt und die Tierwelt entlastet werden“, zählt Julia Tarlatt, Sprecherin der Stadtverwaltung, die Vorteile auf.

Spendenquittung möglich

Gespendet werden kann noch einen Monat lang über die Internetseite www.99funken.de. Dort das Projekt „Zentrales Silvester-Feuerwerk“ auswählen, den Button „Jetzt unterstützen“ anklicken und einen Spendenbeitrag nach eigener Wahl eintragen. Bezahlmöglichkeiten sind Lastschrift, Kreditkarte, Überweisung oder Giropay. Wird das Mindestziel von 5.200 Euro verfehlt, wird das Geld bei Zahlung per Lastschrift, Kreditkarte oder Giropay nicht abgebucht. Ab 250 Euro wird der Sponsor zur Abendveranstaltung namentlich genannt. „Aber jeder noch so kleine Betrag ist willkommen“, sagt Jens Meißner. Auf Wunsch werden auch Spendenquittungen ausgestellt.