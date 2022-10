Biogasanlage in Bernburg ist am Netz

Moderne Biogasanlage ist am Autobahnkreuz Bernburg offiziell in Betrieb genommen worden. Welche Ziele damit verwirklicht werden.

Mit einem symbolischen Dreh am Rad nehmen Silvia Ristow (von links), Hansjörg Roll, Armin Willingmann und Markus Bauer die Bioabfallvergärungsanlage im Gewerbegebiet am Autobahnkreuz Bernburg offiziell in Betrieb.

Bernburg/MZ - Kartoffelschalen, Gartenlaub, Kaffeefilter − alles was im Salzlandkreis in den brauen Tonnen landet, kommt seit Anfang dieses Jahres in die neue Biogasanlage in Bernburg, direkt neben dem Autobahnkreuz von A14 und A36. Hier wird aus den Abfällen unter anderem Biomethan hergestellt, das dann ins Gasnetz eingespeist wird.