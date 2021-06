Biendorf geht jetzt online

Biendorf - Wie alt ist eigentlich Biendorf? Welche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung werden hier geboten? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es und wer sitzt eigentlich im Ortschaftsrat? Fragen, für die Interessenten sonst lange recherchieren mussten, werden jetzt schnell, übersichtlich und auf moderne Art und Weise beantwortet. Mit einer speziell für Biendorf entwickelten App. Entworfen hat sie Sven Vatthauer, ein Biendorfer mit Leib und Seele und mit einem Faible für moderne Medien, in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat und dem Ortsbürgermeister. „Die Zeit von Aushängen und Schaukästen ist doch vorbei“, meinte Sven Vatthauer, als er auf der Ortschaftratsitzung seine App einigen Einwohnern, Mitgliedern ortsansässiger Vereine und Gewerbetreibenden präsentierte.

Ganz einfach - die App ist im Google-Play-Store zu finden

Fast jeder habe heute ein internetfähiges Handy und mit Hilfe der App können sich alle, die sich dafür interessieren, umfassend über Biendorf informieren, so Sven Vatthauer. Im Google-Play-Store müsse einfach nur „Biendorf“ als Suche eingegeben werden und schon würde die App mit Namen „OT Biendorf“ mit dem rot-weiß-grünen Wappen des Ortes zum Download bereitstehen. Die App hat Sven Vatthauer, der selbst Mitglied des Ortschaftsrates ist, mit verschiedenen Rubriken ausgestattet.

Neben aktuellen Informationen und Terminen gibt es Wissenswertes über die Geschichte von Biendorf, Fotos von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind zu sehen, Unternehmen und Vereine aus dem Ort und der Umgebung werden aufgezählt und die vor wenigen Jahren neu erbaute Kita „Sonnenschein“ wird vorgestellt. Darüber hinaus erfahren die App-Nutzer, wann im Ort welche Abfalltonne entsorgt wird und Sven Vatthauer hat darüber hinaus Verlinkungen zu den Internetseiten der Stadt Bernburg, der Bernburger Freizeit GmbH und des Salzlandkreises hergestellt.

Interessant auch für Leute aus der Umgebung

Die Ortschaftsratsmitglieder, Ortsbürgermeister Uwe Cisewski und die Gäste waren von den Möglichkeiten, die diese App bietet, sehr angetan. „Das ist nicht nur für unsere Einwohner oder ehemalige Biendorfer interessant, sondern auch für viele Leute aus der Umgebung, die sich über unseren Heimatort informieren möchten, ist sich Uwe Cisewski sicher. Von den Gästen kamen gleich Anregungen, was noch in die App aufgenommen werden könnte. Termine, wann Zumba-Kurse, Tischtennistraining oder Seniorensport stattfindet, zum Beispiel. Sven Vatthauer ist für alle Hinweise dankbar und nimmt gern Tipps für weitere Inhalte oder Verbesserungen entgegen, sagt er, und gibt auch gleich seine Kontaktdaten an. (mz)