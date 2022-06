Bibliothek in Baalberge hat viele Fans

Baalberge/MZ. - Drei Jahre ist es nun her. Da zog die Bibliothek des Bernburger Ortsteils Baalberge vom Sportlerheim in die „Bauernstube“ um. Gleichzeitig hatte auch Ortsbürgermeister Heiko Scharf seinen „Amtssitz“ in die ehemalige Gartenkneipe verlegt. Bis dahin hatte auch er das Sportlerheim genutzt für Gespräche mit den Bürgern. Doch was sich für die Bibliothek als Glücksgriff erwies, bescherte Scharf keinen Aufschwung mit den Bürgergesprächen. Meist sitzt er an seinem Sprechtag allein hier.

