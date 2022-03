Biber nagen sich durch Auenwald bei Bernburg

Stadtratsmitglied entdeckt schwere Schäden an Bäumen am Stadtrand. Wie das Grünflächenamt nun darauf reagiert.

Auch andernorts - wie am toten Saalearm in Leuna - gibt es Probleme mit den Bibern.

Bernburg/MZ - Erst die Stürme, nun die Biber: Für Bernburgs Stadtratsmitglied Gerd Klinz (FDP) hat sich ein neues Problem im Auwald am Stadtrand von Bernburg aufgetan. „Bei einem Spaziergang durch den Auwald habe ich verwundert festgestellt, dass wir eine Biberinvasion haben“, sagte er während der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Seinen Beobachtungen zufolge sind vor allem viele große Bäume massiv von den Bibern geschädigt worden. „Das hat mir ein bisschen wehgetan“, so Klinz weiter.

Und das aus gutem Grund. Schließlich hätten auch schon die drei zurückliegenden schweren Winterstürme große Schäden an den Bäumen verursacht und einige sogar gänzlich umkippen lassen.

Deshalb hofft Klinz auf eine baldige Lösung, um der Biberinvasion im Auwald Herr zu werden. Um diese in den Griff zu bekommen, schlug er unter anderem vor, dass sich vielleicht Studenten der Hochschule Anhalt in Strenzfeld mit der Thematik auseinander setzen könnten. „Man könnte daraus doch ein Projekt machen“, so Klinz. Außerdem stellte er in den Raum, dass man auch darüber nachdenken sollte, die Tiere umzusiedeln.

Das Problem ist dem Grünflächenamt der Stadt Bernburg in diesem Ausmaß nicht bekannt gewesen. „Es gibt einen Baum mit Biberspuren an der Wipperbrücke“, sagt Andrea Hempel, Chefin des Grünflächenamtes. Man werde dennoch nicht die Biber am Nagen hindern, da sie streng geschützt sind: „Den Baum an der Wipper haben wir regelmäßig im Blick und werden wenn nötig auch eingreifen.“