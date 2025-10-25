Ein Baden-Württemberger muss sich wegen Betruges vor dem Bernburger Amtsgericht verantworten. Wie er an die Ersparnisse eines Bernburgers gekommen ist und weshalb ihm eine Haftstrafe erspart bleibt.

Um 15.000 Euro erleichtert: Wie ein Baden-Württemberger einen Bernburger um sein Erspartes gebracht hat

Ein Mann aus Baden-Württemberg steht in Bernburg wegen Betrugs vor Gericht. Trotz Vertrags erhielt der Geschädigte seine 15.000 Euro nie zurück.

Bernburg/MZ - „Ich will nur einen kleinen Tipp geben. Sie können jetzt gleich auf dem Flur die Rückzahlungsmodalitäten klären“, rief Strafrichter André Stelzner dem Zeugen nach. Die Antwort des Bernburger Geschädigten ließ tief blicken: „Ich glaube nicht, dass ich meine Kohle noch einmal wiedersehe. Von dem Angeklagten werde ich keinen Cent zurückbekommen.“