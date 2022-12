Betriebshof Bernburg hatte nach Schneefall mit Glätte erneut gut zu tun

Salzlandkreis/MZ - Um vier Uhr morgens hat der Arbeitstag für die Mitarbeiter des Betriebshofes in Bernburg begonnen. In der Nacht von Sonntag auf Montag schneite es so stark, dass bereits in der Frühe die Schneedecke auf den Straßen und Fußwegen etliche Zentimeter dick war. Durch Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt lauerte unter der Schneedecke eine Eisschicht.