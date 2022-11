Besucheransturm auf „Paradies“, Tiergarten & Co. - doch Saalefee sucht neuen Gastronom

Bernburgs Freizeiteinrichtungen sind in die Winterpause gegangen – mit überwiegend erfreulichen Besucherzahlen für 2022. Sorgenkind ist das Fahrgastschiff.

BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka hofft, dass sich bis zum Jahresende ein neuer Pächter für die Gastronomie in der Saalefee findet.

Bernburg/MZ - Die Herdplatten bleiben nun kalt unter Deck, nachdem auch die Glühweinfahrten auf Bernburgs Fahrgastschiff „MS Saalefee“ beendet sind. Denn nahezu alle Bernburger Freizeiteinrichtungen sind in die Winterpause gegangen und haben unter dem Strich für erfreuliche Besucherzahlen bei der Bernburger Freizeit GmbH gesorgt. „Es war ein sehr gutes Jahr“, sagt BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka, der nach den zwei Coronajahren anfangs noch befürchtet hatte, dass die Touristen in diesem Jahr lieber in den Flieger steigen und seltener rings um Bernburg Urlaub machen.