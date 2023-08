Dirk Hedicke misst die Temperatur des Trinkwassers, das sich in einer Leitung in der Bernburger Hegestraße zu stark erwärmt hat, und deshalb auf den Grünstreifen abgelassen wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Trinkwasser genießt in Deutschland einen exzellenten Ruf. Damit das sprudelnde Nass aus der Leitung bedenkenlos konsumiert werden kann, bedarf es aber einiger Anstrengungen - sowohl durch die Versorger als auch die Kunden. Denn steht das Wasser tagelang in der Leitung und erwärmt sich, können sich gefährliche Keime entwickeln. Der Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe (WZV) in Bernburg nimmt deshalb in den Sommermonaten regelmäßig Rohrnetzspülungen vor.