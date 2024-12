Bessere Parkplatzsituation am Freibad in Nienburg?

Mehrfach wurden am Schwimmbad in Nienburg "Knöllchen" verteilt. Die Park-Situation am Bad soll verbessert werden.

Nienburg/Mz. - Die Parkplatzsituation am Nienburger Schwimmbad beschäftigte jüngst den Stadtrat der Saalestadt. Immer wieder gab es im vergangenen Sommer in Nienburg Diskussionen über die Parkplatzsituation am Schwimmbad, Am Blauen Berg.