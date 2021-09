Besondere Immobilie in Bernburg wird zwangsversteigert

Die einstige Schlossbrauerei an der Langen Straße in Bernburg soll zwangsversteigert werden. Der Hammer könnte auch noch für das Nachbarhaus fallen.

Bernburg/MZ - „Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten“, heißt es am Dienstag, 5. Oktober, für eine ganz besondere Immobilie in Bernburg. Denn dann wird um 9.30 Uhr am Amtsgericht Bernburg die einstige Schlossbrauerei an der Langen Straße 37 zwangsversteigert. Das geht aus dem Amtsblatt der Stadt Bernburg hervor.

Das Grundstück umfasst eine Gesamtfläche von 1.452 Quadratmetern, wovon rund 1.000 Quadratmeter bebaut sind. Der Verkehrswert beträgt 360.000 Euro. Das einstige Gebäude, von dem aber nur noch Teile der Grundmauern nach der umfangreichen Sanierung übrig waren, wurde laut Überlieferungen 1802 als „Fürstliches Brauhaus“ mit spätmittelalterlicher Kelleranlage an der Außengrenze der damaligen Schlossbegrenzung errichtet.

Investoren haben zusätzlich aber die Möglichkeit, auch das benachbarte Haus mit der Hausnummer Lange Straße 36 zu ersteigern. Denn im Wege der Zwangsvollstreckung soll am Dienstag, 5. Oktober, um 14 Uhr auch noch das benachbarte Grundstück mit einer Wohnbaufläche von 109 Quadratmetern unter den Hammer kommen. Im Grundbuch wurde der Verkehrswert in Höhe von 120.000 Euro eingetragen.