Bernburg/MZ - Als sich vor 100 Jahren, am 25. August 1923, in Berlin auf maßgebliches Betreiben des Frankfurter Zoodirektors Kurt Priemel die Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents gründete, stand es äußerst schlecht um das europäische Wildrind: Nur im Kaukasus lebten noch wenige Exemplare, ehe vier Jahre später das größte Landsäugetier Europas endgültig in freier Wildbahn ausgestorben war. „Der Flachlandwisent war bereits ein außerordentlich seltenes Tier, als die östlichen Fronten des Ersten Weltkriegs mehrfach über sein letztes Reliktvorkommen in dem als fürstliches Jagdschutzgebiet bewirtschafteten Urwald von Bialowieza (Polen) hinweg tobten. Der Karpatenwisent war bereits zuvor ausgestorben“, weiß Bernburgs Tiergartenleiter Andreas Filz. Dass heute wieder mehrere tausend der „sanften Riesen“ in ihrer natürlichen Umgebung leben, ist auch dem Engagement für die Arterhaltung in der Saalestadt zu verdanken.