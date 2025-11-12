weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Tradition: Bernburgs Prachtbaum für den Heele-Christ-Markt auf dem Karlsplatz

Tradition Bernburgs Prachtbaum für den Heele-Christ-Markt auf dem Karlsplatz

Die Saalestadt hat am Mittwoch seinen Weihnachtsbaum für den Heele-Christ-Markt erhalten. Woher er stammt und was die Einwohner dazu sagen.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 12.11.2025, 18:04
Gerhard Unger hatte den Mammutbaum vor 25 Jahren gepflanzt.
Gerhard Unger hatte den Mammutbaum vor 25 Jahren gepflanzt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Es ist kein leichter Tag für Gerhard Unger aus Bernburg gewesen. Immer wieder drückte der Rentner beim Blick aus seinem Dachfenster auf den Auslöser seiner Kamera, um die letzten Sekunden festzuhalten, bevor sein Baum im Stadtteil Neuborna gefällt wurde. Noch am Mittwochvormittag hatte er nach der Fällung und der Überführung seinen Platz im Herzen Bernburgs bezogen. Denn er ist der diesjährige Weihnachtsbaum für den Heele-Christ-Markt.