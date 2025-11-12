Die Saalestadt hat am Mittwoch seinen Weihnachtsbaum für den Heele-Christ-Markt erhalten. Woher er stammt und was die Einwohner dazu sagen.

Bernburg/MZ. - Es ist kein leichter Tag für Gerhard Unger aus Bernburg gewesen. Immer wieder drückte der Rentner beim Blick aus seinem Dachfenster auf den Auslöser seiner Kamera, um die letzten Sekunden festzuhalten, bevor sein Baum im Stadtteil Neuborna gefällt wurde. Noch am Mittwochvormittag hatte er nach der Fällung und der Überführung seinen Platz im Herzen Bernburgs bezogen. Denn er ist der diesjährige Weihnachtsbaum für den Heele-Christ-Markt.