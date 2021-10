Bernburgs Miniwelten sind nach 20 Monaten endlich zurück

Bernburg/MZ - 20 Monate hat die coronabedingte Zwangspause gedauert. Nun ist der Anhaltinische Modellbahnclub (AMC) Bernburg zurück und präsentiert am kommenden Wochenende vom 30. und 31. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr seine traditionelle Herbstschau im Klubhaus der Jugend an der Gröbziger Straße.

„Es war so lange gar nichts möglich, aber wir waren auch in dieser Zeit nicht untätig“, sagt Vereinsvorsitzender Thomas Beyer. Eigentlich wollte die Schülergruppe bereits im vergangenen Jahr ihre neuste Miniwelt samt Loks präsentieren. Doch nachdem drei Tage die Plakate für die Herbstschau 2020 hingen, mussten sie wegen der steigenden Inzidenzen wieder abgenommen werden und die Schau wurde gecancelt.

Das soll diesmal nicht passieren. Denn der Modellbahnnachwuchs aus Bernburg hat viele Stunden getüftelt. „Jeder hatte sein eigenes Projekt, an dem er gearbeitet hat“, sagt Beyer. Und so entstand von den Schülern ein Minicampingplatz, ein Bahnhof und eine Getreideverladung. All das ist nun von den Vereinsmitgliedern zu einer Platte zusammengesetzt worden und wird am Wochenende das erste Mal in Gänze zu sehen sein.

3G-Regel soll gelten

Auch eine TT-Modulanalage wird präsentiert werden und der Verein hat sich zusätzlich einen Gast aus Staßfurt eingeladen, der einen 3D-Drucker dabei haben wird und Figuren für die Modellbahn-Anlagen vor Ort fertigt. Nur auf eines müssen die Besucher bei der diesjährigen Herbstschau verzichten: die Gastronomie. Zu groß seien die Auflagen während der andauernden Pandemie. Deshalb gilt für die Schau auch die 3G-Regel, die am Eingang kontrolliert wird. Auch das Masketragen ist Pflicht und es gibt ein ausgeschildertes Einbahnstraßensystem, damit genug Abstand zu den übrigen Besuchern bleibt.

„Wir hoffen dennoch, dass viele Besucher kommen und sich die Anlagen anschauen“, sagt Beyer, der gleichzeitig auch schon die Winterschau plant, die wieder über die Weihnachtsfeiertage zu sehen sein soll. Dann auch mit dabei die „verschneiten“ Winteranlagen. Doch bis dahin freuen sich die Vereinsmitglieder erst einmal auf ein Wiedersehen mit den Bernburger Modellbahnfans zur Herbstschau nach so langer Zeit.

Der Eintritt kostet für Erwachsene vier, für Kinder zwei Euro. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder zehn Euro.