Bernburgs Innenstadt verliert weitere Geschäfte

Simone Sparmann wird nur noch bis Jahresende Lampen an der Kleinen Halleschen Straße anbieten.

Bernburg/MZ - Spaziert man über Bernburgs Boulevard, schießen sie sofort ins Auge - A4 große Zettel, die mit der Aufschrift: „Zu vermieten!“ an den leeren Schaufensterscheiben kleben. In den vergangenen Wochen sind noch ein paar weitere hinzugekommen. Vor allem an der Lindenstraße.