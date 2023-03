Bernburg/MZ - Zum dritten Mal vergibt die Stiftung Evangelische Jugendhilfe am Freitag, 12. Mai, in Bernburg den Preis „Der Friedensengel“. Die Auszeichnung soll Menschen und Organisationen aus Sachsen-Anhalt in den Blickpunkt rücken, die Mut machen und sich in ganz besonderer Weise für andere und den Frieden einsetzen. Für die Kategorie „Der Unbekannte Friedensengel“ sind acht Vorschläge, in der Kategorie „Die Beispielhafte Initiative“ neun eingereicht worden. „Jede Nominierung setzt sich mit einem besonderen Engagement auf hingebungsvolle Weise für andere Menschen in den verschiedenen Regionen unseres Landes ein“, sagt Stiftungssprecherin Saskia Lotz.

