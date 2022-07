Bernburgs Eule Joda hat Date mit Aschenbrödel

Bernburg/Dresden/MZ - Die Besucher der Moritzburg bei Dresden trauten plötzlich ihren Augen kaum. Auf einmal kam eine in einen rosafarbenen Mantel gehüllte Prinzessin auf einem weißen Pferd angeritten. Genau zu dem Original-Schauplatz, an dem vor 49 Jahren das Kultmärchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gedreht wurde. Nun stand Aschenbrödel knapp ein halbes Jahrhundert später wahrhaftig vor ihnen. Zumindest fast. Für dieses ganz besondere Foto-Shooting hatte eine Fotografin aus Naumburg ein Modell gesucht, das der einstigen Aschenbrödel-Darstellerin Libuše Šafránková, die in diesem Sommer gestorben ist, ähnlich sieht. Und weil in dem Film auch Eule Rosalie treue Begleiterin der Hauptdarstellerin ist, kam Bernburgs Eulenmann Jens Haberlandt ins Spiel. „Die Fotografin hatte sich bei mir gemeldet und gefragt, ob ich zum Shooting eine meiner Eulen mitbringen kann“, erzählt der Eulenmann, der aktuell 18 Tiere im Bestand hat und vier dabei hatte. Ihre große Chance beim Aschenbrödel-Shooting berühmt zu werden, bekam unter anderem die Schleiereule Joda. Und sie machte dabei ihren Job professionell und ließ sich vom Blitzlichtgewitter nicht aus der Ruhe bringen. Denn nicht nur die Fotografin, die zum Shooting eingeladen hatte, drückte unzählige Male auf den Auslöser, sondern auch etliche Zuschauer, die das Schauspiel bei strahlendem Sonnenschein an diesem Wintertag hautnah miterleben konnten.

