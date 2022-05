Bernburgs erste Christstolle

29 Händler haben sich für Anhalts ältesten Weihnachtsmarkt angemeldet. Was die Freizeit GmbH plant und welche Produkte angeboten werden.

Bernburg/MZ - Der pandemiebedingte Ausfall des Heele-Christ-Marktes 2020 soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen. „Wir planen den Markt, nachdem wir im Vorjahr wegen der Corona-Einschränkungen leider die Reißleine ziehen mussten“, sagt Thomas Gruschka, Geschäftsführer der ausrichtenden Bernburger Freizeit GmbH. Laut dem städtischen Marketingbeauftragten Jens Meißner sind die Signale seitens der Landesregierung positiv. „Näheres wissen wir aber erst am 13. November, wenn eine neue Eindämmungsverordnung verkündet wird“, so der Mitorganisator.