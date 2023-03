Marion Baum hat am kommenden Freitag ihren letzten Arbeitstag. Wie die 64-Jährige auf ihre Zeit am Klinikum zurückblickt und welche Pläne sie mit ihrem Ehemann für den Ruhestand hat.

Bernburg/MZ - Der Tag der Arbeit wird in diesem Jahr für Marion Baum zum Tag des Ruhestands. Wenige Wochen vor ihrem 65. Geburtstag geht die Pflegedirektorin des Ameos-Klinikums Bernburg am 1. Mai in Altersrente. Ihr letzter Arbeitstag ist allerdings bereits am kommenden Freitag. Freude und Wehmut halten sich noch die Waage. „Ich werde mit Tränen gehen, freue mich natürlich aber auch auf den Ruhestand“, sagt sie.