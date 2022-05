Bernburgerin sauer über Knöllchen im Ehrenamt

Wer den freien Platz in der Parkreihe an der Schlosstraße zum Parken nutzen will, riskiert wegen des abgesenkten Bordsteins einen Strafzettel.

Bernburg/MZ - Zu den Öffnungszeiten der Bernburger Stadtverwaltung im Schlossbergviertel einen freien Autoparkplatz zu finden, ist schwierig. Seit die Schloßgartenstraße zur Baustelle geworden ist, sind die Kapazitäten noch eingeschränkter. Wer etwas in den Rathäusern zu erledigen hat, ist geneigt, jede freie Lücke zu nutzen. In eine ihrer Meinung nach „böse Falle“ ist dabei Christel Wiebach getappt. Die Konsequenz: ein Knöllchen über zehn Euro wegen Parkens vor einem abgesenkten Bordstein am Rathaus II. Die 75-jährige Bernburgerin, wegen ihres Engagements für die Multiple-Sklerose-Selbsthilfegruppe in der Kategorie „Lebenswerk“ zur „Salzlandfrau des Jahres 2020“ gekürt, schimpft: „In meinen Augen ist das Abzocke, auch wenn der Strafzettel formal berechtigt ist.“