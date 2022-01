Bernburgerin organisiert leuchtende Traktorenausfahrt

140 Traktoren und Laster haben am Neujahrstag in Magdeburg begeistert. Die Idee hatte Landwirtin Katrin Kraft aus Bernburg. Spendenkonto für guten Zweck ist noch bis 15. Januar geöffnet.

Bernburg/Magdeburg/MZ - In mehreren Dörfern wie Belleben waren sie schon in der Weihnachtszeit unterwegs: leuchtende Traktoren, um den Kindern trotz ausgefallener Weihnachtsmärkte eine schöne und unvergessliche Adventszeit zu bescheren. Dass das noch eine Nummer größer geht, hat die Aktion von Landwirten aus ganz Sachsen-Anhalt am Neujahrstag in der Landeshauptstadt Magdeburg bewiesen. Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung uns - ein Herzenswunsch für dich“ rollten insgesamt 140 mit Lichterketten geschmückte Traktoren, Maschinen und Laster durch die Innenstadt.

Die Idee dazu hatte Katrin Kraft aus Bernburg. „Es ist eigentlich schon die zweite Aktion dieser Art gewesen“, sagt die studierte Landwirtin. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie ihre Berufskollegen schon zu solch einer Lichterfahrt aufgerufen. „Ein Jahr mit Corona und schon drei Jahre unter betriebswirtschaftlich schwierigen Bedingungen, da wollten wir mit dieser Aktion Mut machen“, erzählt die 38-Jährige. Nachdem im vergangenen Jahr die Lage der Landwirte im Mittelpunkt stand, hatte die Großaktion in diesem Jahr einen anderen wichtigen Hintergrund. „Vor allem Kinder haben in der Pandemie gelitten. Darum war die Aktion mit einem Spendenaufruf für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung gekoppelt“, sagt Kraft. Und das aus gutem Grund. Schließlich wird an der Uniklinik in Magdeburg auch an Forschungsthemen gearbeitet. Schon jetzt sind 15.000 Euro auf dem Konto der Land schafft Verbindung IG Sachsen-Anhalt eingegangen.

Noch bis zum Samstag nächster Woche, 15. Januar, kann man die Aktion mit einer Spende unterstützen, auch wenn man die leuchtende Ausfahrt verpasst hat. „Das war schon genial, als der Tross am Domplatz ankam, wo sich gerade die Lichterwelten befinden“, erinnert sich Kraft, die selbst nicht im Traktor, dafür aber im Diensteinsatzauto saß. Ihr Anfahrtsweg war etwas kürzer als der von manchen Landwirten. Einige kamen aus dem Burgenlandkreis und waren mehr als vier Stunden unterwegs.

Etwas kürzer war die Fahrt auch für Aderstedts Landwirt Steffen Ellert, der gern seinen Traktor für den guten Zweck schmückte: „Es geht mir vor allem auch wieder für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft.“

Dieser zeigte sich auch schon vor Ort. Denn neben der Spende für die Forschung erhalten auch einige krebskranke Kinder von den Landwirten einen Gutschein, um einen Tag auf einem Bauernhof zu erleben und die Sorgen einmal beiseite schieben zu können. Keine Frage, dass diese Aktion auch im kommenden Jahr wiederholt werden soll. Dann mit einem weiteren Herzensthema.

„Nicht nur Kinder haben in der Pandemie gelitten, auch Senioren. Die konkrete Idee muss aber noch reifen“, sagt Kraft. Bis dahin bleibt noch Zeit, für die jetzige Spendenaktion zum Wohl der an Krebs erkrankten Kinder und deren Angehörigen mobil zu machen.

Spenden für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung werden bis kommenden Samstag, 15. Januar, entgegen genommen unter folgendem Konto: Land schafft Verbindung IG Sachsen-Anhalt, Verwendungszweck:

„Ein Funken Hoffnung 2022“,

IBAN: DE79 2713 1300 0000 698008.