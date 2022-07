Bernburgerin feiert ihren 100. Geburtstag

Anna-Christine Böhm hat in ihrem Leben viel erlebt und noch mehr erreicht. In dieser Woche ist sie 100 Jahre alt geworden. Sie gibt ihr Geheimnis für ein langes Leben preis.

Bernburg/MZ - Anna-Christine Böhm hat schon viel erlebt. Ein Foto an der Wand zeigt ihr Geburtshaus. „Wir haben in einem Dorf gewohnt, wo es nur Hügel gab.“ Als jüngste von vier Geschwistern stammt sie aus Tetschen in Böhmen, heute Děčín in der Tschechischen Republik. Sie kam in jungen Jahren nach Deutschland und arbeitete ihr Leben lang als Kinderkrankenschwester. Viel hat sie von der Welt gesehen: Afrika, Asien, Österreich − kein Wunder, denn die Sudetendeutsche wurde am Dienstag 100 Jahre alt.