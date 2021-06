Bernburger Wohnstättengesellschaft bietet drei Häuser an

Weiterhin wird ein Käufer für das Haus am Markt 12/13 in Bernburg gesucht.

Bernburg - Die Bernburger Wohnstättengesellschaft mbH plant den Verkauf mehrerer Häuser in der Saalestadt. Wie BWG-Geschäftsführer Holger Köhncke mitteilte, handelt es sich dabei um drei Immobilien, die Anfang Juli auf der Internetverkaufsplattform Ebay-Kleinanzeigen zur Veräußerung stehen sollen.

Konkret geht es um das Haus in der Liebknechtstraße 9, in dem bislang eine Hautarztpraxis untergebracht war. Bei dieser Immobilie ist ein Mindestgebot von 250.000 Euro angesetzt. Außerdem will sich die Wohnstättengesellschaft mbH auch von dem Mehrfamilienhaus in der Hohen Straße 21 trennen, das mindestens 100.000 Euro kosten soll.

Einen zweiten Anlauf unternimmt das städtische Wohnungsunternehmen unterdessen für das Eckhaus Markt 12/13 im Zentrum der Talstadt, nachdem der erste Verkaufsversuch gescheitert war. Hier wird ein Mindestpreis von 150.000 Euro angesetzt, so Köhncke.

Das jeweils höchste Bieterangebot bekommt den Zuschlag, nachdem die Immobilien acht Wochen mit genauen Angaben auf der Internetplattform präsentiert wurden. Falls für den Markt 12/13 kein Käufer bis Jahresende gefunden wurde, will die Wohnstätte das Haus selbst sanieren. (mz/kt)