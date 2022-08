Bernburger Weinmarkt mit großer Tradition

Fest in der Talstadt am Markt vom 26. bis 28. August wird in diesem Jahr zum 30. Mal ausgerichtet.

Bernburg/MZ - Es gibt wenige Lebensbereiche, zu denen Dichterfürst Goethe keine Meinung hatte. Deshalb ist er immer für ein Zitat gut. Ein Beispiel? „Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.“ Der stellvertretende Oberbürgermeister Bernburgs, Paul Koller, Kerstin Schmidt, Leiterin des Schul-, Sport- und Kulturamts, sowie Julia Arlt sehen das vermutlich auch so. Schließlich haben sie entscheidend mit dazu beigetragen, dass vom 26. bis 28. August der Weinmarkt in der Talstadt ausgerichtet wird. Und zwar nicht irgendein Weinmarkt, sondern bereits der 30. So kann die Stadt Bernburg in diesem Jahr ein rundes Jubiläum feiern.

Klein, aber fein

Und dazu gehören natürlich Gäste. In diesem Punkt hat sich das Trio einiges einfallen lassen, um für die entsprechende Unterhaltung zu sorgen. Federführend in diesem Bereich ist Julia Arlt, zuständig für die Organisation und das Programm. Und das kann sich sehen lassen. Deshalb ist Paul Koller überzeugt, dass auch in diesem Jahr das „kleine, aber feine Fest auf dem Markt in der Talstadt“ wieder sehr gut angenommen wird.

Sieben Winzer sind dabei

Insgesamt sieben Winzer werden in diesem Jahr in die Saalestadt kommen und ihre Spezialitäten auf dem Markt anbieten. Die weiteste Anreise dürfte das Weinhaus L. Bastian aus dem badischen Endingen bei Freiburg haben, das seine Premiere in Bernburg feiert. Leckere Tropfen bieten auch die Weingüter Brunnenhof (Mosel-Saar-Ruwer), Roth (Nahe), Petry & Fries (Rheinhessen), Metzen (Mosel-Saar-Ruwer), Event Freyburg (Saale-Unstrut und Weinzeit aus Coswig.

Hoheiten sind eingeladen

Zudem ist eine Reihe von Hoheiten eingeladen worden: Carla Talia Eckert, die 11. Bernburger Rosenkönigin, Heiko Strube, Poleyer Ziwwelbaron, Jenny Geraldine Marnitz, 5. Staßfurter Salzfee, Madlen Genzel, 26. Heidekönigin, Nina Siebert, 1. Heideprinzessin, Diana Spahr, 2. Akener Wasserkönigin, Finja Rottländer, 3. Akener Wasserprinzessin, Carolin Baum, 4. Thüringer Heidelbeerprinzessin, Nicole Dittler, 5. Genthiner Kartoffelkönigin, Annalena Buße, Genthiner Kartoffelkönigin und Ulrike Klein, Gommeraner Gurkenkönigin.

Das musikalische Programm, das an allen drei Tagen über die Bühne gehen wird, lässt keinen Geschmack offen. Auch in diesem Bereich haben sich die Veranstalter mächtig ins Zeug geschmissen, um dem „schönen Ambiente rund um den Markt“ (Koller) auch musikalisch etwas entgegen setzen zu können. Von Folk und Country über Rock und Pop sowie Chorgesang ist so ziemlich alles vertreten. Ein Höhepunkt wird der Auftritt von „Tänzchentee“ am Sonntagabend sein, die gleichzeitig ihr 30. Jubiläum auf der Bühne feiert.

Basteln und Schminken

Für Kinder steht am Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr ein Bastel- und Schminkstand zur Verfügung. Die Kita „Benjamin Blümchen“ und der Hort der Grundschule „J. W. von Goethe“ werden ihn betreuen. Zudem wird vor der Marienkirche und in der Breiten Straße an allen drei Tagen der traditionelle Antik-Flohmarkt ausgerichtet.

Premiere im Jahr 1991

Im Jahr 1991 wurde der Bernburger Weinmarkt zum ersten Mal veranstaltet. Die Idee dazu hatte der damalige Ordnungsamtsleiter der Stadt, Werner Haubrich. Er holte Winzer aus dem Weinort Palzem und dem Weingebiet Mosel, Saar und Ruwer an die Saale. Damit erweckte er die alte Weinbautradition. Der Weinmarkt erinnert somit an Zeiten, als in Bernburg und Umgebung noch Wein angebaut und gekeltert wurde. Inzwischen hat das die Hochschule Anhalt wieder übernommen.