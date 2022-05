Bernburger Tafel befürchtet keine Engpässe durch Ukraine-Krieg

Was trotzdem an Spenden gebraucht wird und wer Anspruch auf den Service hat.

Bernburg/MZ - In Sachen Flüchtlingsaufnahme aus der Ukraine ist Sachsen-Anhalt vorbildlich. Zumindest, wenn man von den reinen Zahlen ausgeht. 383.916 Menschen sind seit dem russischen Angriff am 24. Februar nach Deutschland geflüchtet. 16.800 davon hat Sachsen-Anhalt aufgenommen. Damit steht das Bundesland auf Platz fünf im deutschlandweiten Vergleich obwohl laut „Königsteiner Schlüssel“, der die Aufnahmequoten für die Bundesländer festlegt, Sachsen-Anhalt nur rund 10.600 Menschen aufnehmen müsste. Dies ist auch in Bernburg spürbar. Zum Beispiel bei der Tafel.