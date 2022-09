Bernburger Speilmannszug feiert Jubiläum ausgiebig.

Bernburg/MZ - Die Veranstalter stehen in den Startlöchern, die Musiker haben in den vergangenen Wochen fleißig geprobt, und Ralf Frieboes, der Musikalische Leiter des Spielmannszugs Bernburg, sieht „keine Baustellen mehr“: Alle Beteiligten sind also gerüstet für das große Jubiläumsfest am Samstag, 10. September, ab 9.30 Uhr im Schlosshof. Schließlich gilt es, das 120-jährige Bestehen zu feiern.