Bernburger Seniorenkolleg feiert 20. Geburtstag

Vorträge aus fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Warum die Generation 60 plus in Bernburg die Angebote im Alten Rathaus wahrnimmt.

Bernburg/MZ - Gleichgültig ob nach dem Abitur oder im reiferen Alter: „Ein Studium ist in jeder Lebensphase eine gute Wahl.“ So jedenfalls proklamiert die Hochschule Anhalt. Denn die Motivation sei schließlich immer dieselbe: Dazulernen, den eigenen Horizont erweitern, über sich hinauswachsen. Dies dürfte vermutlich auch zur Gründung des Seniorenkollegs Bernburg im Oktober 2002 beigetragen haben. Nun feiert die Einrichtung ihren 20. Geburtstag. Das Seniorenkolleg bietet im Bunge-Saal des Alten Rathauses in der Talstadt einmal im Monat Vorlesungen zu unterschiedlichen Themen: Gesundheit, Bildung, Umwelt und Naturschutz sowie Gartengestaltung. Zu den Inhalten gehören auch ingenieurwissenschaftlichen Bereiche, die Medizin, Informatik oder Biotechnologie.