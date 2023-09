Bei der 16. Auflage in der Innenstadt sind am Freitag knapp 17 Höhenmeter auf nur 257 Metern Strecke zu überwinden. Der Wettstreit begeistert nicht nur Alt und Jung, sondern auch die Oberbürgermeisterin.

Bernburg/MZ - 257 Meter bergauf bei einem Höhenunterschied von 16,6 Metern – das ist kein Pappenstiel. Schon gar nicht für einen Dreieinhalbjährigen. Doch an der Hand seiner Mama Sina Melchior schaffte der kleine Felix am Freitagnachmittag den guten Viertelkilometer und feierte ein gelungenes Debüt bei der 16. Auflage des Bernburger Bergrad-Zeitfahrens, in das der Berglauf eingebunden ist. Der Junge war nur ein paar Tage älter als die jüngste Teilnehmerin im 204-köpfigen Teilnehmerfeld, Dilreet Singh. Senior unter den Startern war der 80-jährige Lutz Ilmer, der den Anstieg mit dem Rad in 48 Sekunden bewältigte.