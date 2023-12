Bernburger Schüler retten bei einem Musical Waldtiere in der Weihnachtszeit

Förderschule „Lebensweg“ in Bernburg

Bernburg/MZ. - Weihnachten ohne Musik? Das kann sich der Fuchs beim besten Willen nicht vorstellen. Aber irgendwie kann er seinen CD-Spieler nicht finden. Rudi Rentier vermisst indes seine Christbaumkugeln, der Igel sucht seine Lichterkette und das Eichhörnchen die frisch gebackenen Plätzchen. Die Tiere des Waldes sind etwas ratlos: Alles, was Weihnachten ausmacht ist plötzlich verschwunden. „Wer hat Weihnachten geklaut?“, heißt denn auch das Musical, das 13 Schüler der vierten bis zwölften Klassen der Förderschule „Lebensweg“ am Dienstag erstmals vor Publikum aufführen. Auf der Suche nach einer Antwort treffen sie auch noch den Specht, die Mäuse und den Dachs. Zwischendurch singen sie zu bekannten Melodien, weniger bekannte Texte wie etwa zu „Last Christmas“, das bei ihnen zu „Dezember - es ist so weit...“ umgedichtet wurde.