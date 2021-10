Bernburger Ruderclub blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Die Achter zogen zum letzten Mal in diesem Jahr ihre Bahn auf der Saale.

Bernburg/MZ - Die Veranstaltung hat schon eine jahrzehntelange Tradition. Beim Abrudern konnte der Bernburger RC viele Gäste, unter ihnen auch den stellvertretenden Geschäftsführer des Kreissportbundes Markus Becker und Steffen Planer.

Der Präsident des Ruderlandesverbandes Sachsen-Anhalt stellte sich auch als Moderator zur Verfügung und kommentierte die spannenden Rennen um die Vereinsmeisterschaft. Bei den Mädchen setzte sich Luise Wartmann vor Florentine Timplan und Charlotte Handt durch.

Bei den Jungen trat Niklas Ludwig die Nachfolge von Cedric Struve, der wegen des Altersunterschieds auf das Rennen verzichtete, an. Auf den Plätzen folgten Anthony Grube und Jakob Kannenberg.

Dieses Sextett hat auch dazu beigetragen, dass Maik Wartmann ein positives Fazit beim sportlichen Jahresrückblick ziehen konnte. „Wir haben bei der Landesmeisterschaft elf Sieger gestellt, wurden hinter Magdeburg und Halle drittbester Verein. Das kann sich schon sehen lassen“, meinte der Sportliche Leiter in seiner kurzen Ansprache.

Trotz des reduzierten Wettkampfprogramms legte Bernburger Ruderrecke insgesamt 57 Mal am Siegersteg an, gewannen bei den offenen Landesmeisterschaften Brandenburgs und bei der Regatta in Celle den Vereinspokal. Selbst die Folgen und die damit verbundenen Probleme durch die Corona-Pandemie hat der Verein relativ gut überstanden.

„Unsere Mitgliederzahl ist stabil geblieben. Allerdings haben wir durch die fehlenden Möglichkeiten zur Sichtung in den vergangenen zwei Jahren eine kleine Lücke in den Jahrgängen Zehn und Elf“, erklärte der Präsident des Bernburger Ruderclubs Gerhard Hartkopf. Die Lücke soll jedoch so schnell wie möglich geschlossen werden.

Katrin Struve, die als Trainerin beim Landessportbund seit kurzem fest angestellt ist, wird demnächst verstärkt den Kontakt zu den Schulen suchen. Bereits Anfang November stehen „Ruder-Projekttage“ für fünfte, sechste und siebente Klassen im Bernburger Gymnasium Carolinum auf dem Programm. Damit soll auch die Basis dafür gelegt werden, dass der BRC seinen Status als Landesleistungsstützpunkt erhält und regelmäßig die hoffnungsvollsten Talente an die Sportschulen nach Magdeburg oder Halle delegieren kann.

Torsten Suchomski überreichte 18 Vereinsmitgliedern das Wanderruderabzeichen

2020 hat Jonas Protzmann den Schritt in die Landeshauptstadt gewagt und wurde in diesem Jahr Deutscher Vizemeister mit dem Vierer mit Steuermann. Ihm folgten im September Leonie Grube und Karolina Ulrich nach. Für 2022 sollen die Trainingsbedingungen weiter verbessert werde.

Die Vorsitzende des Fördervereins, Antje Wächtler, hat die Weiche für die Sanierung des Fitnessraums gestellt, in dem sie den Vorstand auf das Portal „99 Funken“ der Salzlandsparkasse hingewiesen hat. „Wir habe dadurch 14.326 Euro zusammen bekommen und werden mit dem Geld die Wände und den Fußboden neu gestalten sowie die Lüftungsanlage einbauen“, so Gerhard Hartkopf.

Nicht nur der Leistungs-, sondern auch der Breitensport hat seine Heimat beim BRC. Vorstandsmitglied Torsten Suchomski überreichte 18 Vereinsmitgliedern das Wanderruderabzeichen. Fabienne Struve und Steffe Planer erhielten diese Plakette bereits zum fünften und Daniela Mohs sogar zum elften Mal. Den Vogel schoss aber Petra Herbst ab, die nun 20 Plaketten in ihrem Besitz hat.