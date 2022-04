Bernburger Professor gibt nach Fusion Mieterverein-Vorsitz auf

Peter Kaufmann mag nicht nur Zahlen, sondern auch Till Eulenspiegel, der die Fassade eines Wohnblocks am Saaleufer in Bernburg ziert.

Bernburg/MZ - Mit der Fusion der Mietervereine Bernburg-Staßfurt und Halle ab Oktober geht für Gründungsmitglied Peter Kaufmann eine Ära zu Ende. Für den Professor endet sein ehrenamtliches Engagement zugunsten der Mieter in der Region aber nicht abrupt. Mindestens bis Jahresende wird der 72-jährige Vorsitzende wie der gesamte Vorstand weiterhin Beratungen in den beiden hiesigen Geschäftsstellen vornehmen. Zudem wurde er bis zur nächsten regulären Wahl in zwei Jahren als beratendes Mitglied in den Vorstand des Mietervereins Halle kooptiert. Die Lebensleistung des Bernburgers hat der Deutsche Mieterbund bereits im Vorjahr mit der Verleihung der Ehrennadel in Platin gewürdigt.