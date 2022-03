Bernburger präsentieren 13 Meter lange Modelleisenbahn

Bernburg/MZ - Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause freuen sich die Modellbahner des AMC Bernburg am Sonnabend, 26. März, und am Sonntag, 27. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr eine Frühjahrsschau im Klubhaus der Jugend, Gröbziger Straße 34, durchführen zu können.

In dieser Ausstellung präsentiert der Verein erstmals seine im Bau befindliche neue Modellbahnanlage in der Spurweite H0. Sie ist 13 Meter lang und somit eine imposante Anlage, auf welcher einige modellbahntechnische Besonderheiten eingebaut werden.

So dreht unter anderem ein Ausflugsschiff auf dem Stausee seine Runden. Die Jugendlichen zeigen neben der TT Modulanlage Mitteldeutschland erstmals ihre im Aufbau befindliche Bernburger Parkeisenbahn Krumbholz in der Spurweite G. Mit großem Ehrgeiz haben sie in den letzten Wochen daran gewerkelt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Sie zeigt alle Stationen der Strecke vom Rosenhag bis zum Endhaltepunkt Paradies. Die Selketalbahn darf für alle Harz-Fans auch nicht fehlen. Gezeigt werden die Bahnhöfe Straßberg und Friedrichshöhe. Die Strecke führt durch zwei Ausstellungsräume. Ein 3D-Druck-Informationsstand, eine kleine Spur-N-Anlage sowie die H0-Anlage Langenleuba werden ebenfalls präsentiert.

Das Modellbahnland Staßfurt sorgt für den Bastelnachschub. Für Kinder gibt es eine große Spielanlage, auf welcher sie die Züge selbst steuern können. Für das leibliche Wohl wird des Besuchercafé Modellbahntreff Gleis 34 an beiden Tagen geöffnet sein.

Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene fünf Euro und für Kinder zwei Euro. Die Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder) kostet zwölf Euro. Beim Betreten der Ausstellungsräume besteht für Besucher wie Veranstalter die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische oder FFP2 Maske). Alle weiteren Hygienehinweise finden die Besucher am Eingang zur Ausstellung.