Bernburger nicht bei „Wetten, dass...?“

Bernburg/MZ - Helene Fischer, Udo Lindenberg und „Abba“, die am sensationellen Comeback arbeiten, sind die Stargäste bei „Wetten, dass...?“ am kommenden Samstag. Nicht mit dabei sein wird dann Torsten Sielmon. Dabei hatte der 56-jährige Bernburger schon Hotelbetten in Nürnberg für sich und seine beiden Mitstreiter Thomas Garding und Benjamin Gerth reserviert. Bis zum Schluss hoffte er darauf, mit seiner Dosenwette in Deutschlands beliebtester TV-Unterhaltungsshow auftreten zu können. Diese sollte anlässlich der Erstausstrahlung vor 40 Jahren und des 70. Geburtstags von Thomas Gottschalk bereits im Vorjahr eine einmalige Wiederauferstehung feiern, musste wegen der Pandemie aber mehrfach verschoben werden. Am Dienstag voriger Woche aber erhielt Sielmon per E-Mail die Absage. Er ahnte sie bereits: „Weil sich bis zwei Wochen vor Ausstrahlung der Livesendung niemand vom ZDF bei mir gemeldet hatte“.