Bernburg/MZ - Auf diesen Moment mussten Livemusikfans aus Bernburg und Umgebung fünf Jahre geduldig warten. Umso größer war die Freude auf die Rückkehr von Bernburgs Musiknacht am Samstagabend durch die Partyband „Tänzchentee“ nach der Coronapandemie. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass schon eine Stunde nach Konzertstart kein einziger Haken mehr an der Garderobe für Jacken frei war. Geduldig warteten die Besucher unterdessen auch eine Etage höher an der Bar auf ein Getränk.

