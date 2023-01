Hendrik Kurpiela mit Mia (9) aus Nienburg, dem jüngsten Mitglied seiner Marionettenschmiede Momarthe, und Puppe Fridolin bei der Lesung am Freitag in der „Pusteblume“.

Bernburg/MZ - Hendrik Kurpiela ist glücklich. Endlich kann der 63-Jährige aus Bernburg wieder seiner Leidenschaft nachgehen, dem Marionettenspiel. Am Freitag lud der dreifache Familienvater zur literarischen Winterreise mit Puppe Fridolin ins Kulturcafé „Pusteblume“ des SOS-Kinderdorfes in Bernburg ein − der erste öffentliche Auftritt, seit die Corona-Pandemie all seine Pläne durchkreuzt hatte.