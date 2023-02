Bernburg/MZ - In der Zeit vor Weihnachten ist noch einmal Hochbetrieb im Bernburger Klubhaus der Jugend angesagt gewesen. Bis zu 48 Kinder an einem Tag hatte Leiter Tobias Dölle zu betreuen: „Das war zwar stressig, aber hat gezeigt, wie gut die Räumlichkeiten und unser Angebot angenommen werden.“ Insgesamt ordnet er das vergangene Jahr als positiv ein. „Wir haben etliche Deutschsprachkurse für Ukrainer angeboten und haben viele Ausflüge gemacht, die allesamt gut besucht waren“, ordnet Tobias Dölle die Situation ein. Zudem seien die Arbeitsgemeinschaften der Holz- und Fahrradwerkstatt gut bei den Kindern und Jugendlichen angekommen. Umgesetzte Ausflüge wie ein Zeltlager am Bremer Teich im Harz und der Besuch in „Ulis Kinderland“ am Schweriner See in Mecklenburg-Vorpommern sorgten ebenfalls für gute Teilnehmerzahlen.