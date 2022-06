Bernburger Kinder der Kita Albert Schweitzer erleben Natur

Bernburg/MZ - Sieben große grüne Fächer in einen Holzrahmen gefasst liegen im großen Sandareal der Kita Albert Schweitzer am Goetheweg in Bernburg. Daneben sieben Eimer befüllt mit unterschiedlichen Materialien wie Kastanien, Holz oder Sand. Sie alle werden nach und nach in die einzelnen Fächer gefüllt, um so einen Naturpfad entstehen zu lassen. „Die Kinder sollen barfuß die Natur erfühlen und die Beschaffenheit unterschiedlicher Materialien kennenlernen“, sagte Kita-Leiterin Anja Ziegler. Passiert ist das Ganze am Donnerstag im Rahmen der Aktion „Tag der kleinen Forscher“ unter dem Themenschwerpunkt „Geheimnisvolles Erdreich - Die Welt unter unseren Füßen“.

