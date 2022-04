Bernburger Jägerehepaar hilft Gast aus der Tundra auf die Beine.

Verletzter Raufußbussard kann bald wieder in die Freiheit entlassen.

Vor über einem Jahr hat Siegfried Kamprath schon den seltenen Gast in Pflege.

Bernburg/MZ - Eigentlich war es wie immer - wie so rund 100-mal im Jahr! Das Bernburger Falkner- und Jägerehepaar Monika und Siegfried Kamprath bekommt einen Anruf: „Es gibt da einen verletzten Greifvogel. Können Sie sich um das Tier kümmern?“ Natürlich können das die Kampraths, die es sich seit über 40 Jahren zur Aufgabe gemacht haben, gemeinsam mit einem Team vieler Helfer, solchen Tieren eine zweite Chance zu geben.

Diesmal wurde der Vogel an der Bundesstraße bei Weddegast in einem Graben gefunden. „Er war flugunfähig und kam nicht mehr weg“, so Siegfried Kamprath. Doch dann traute er kaum seinen Augen. Es handelte sich um einen Raufußbussard, der eigentlich die Region nur aus dem Überflug oder von einer kurzen Rast kennt. Denn seine Heimat sind die nordischen Länder und seine Jagdreviere die Taiga und die Tundra.

Erstmals pflegten die Kampraths vor gut über einem Jahr solch einen Tundra-Gast wieder gesund. Und auch der jetzige Patient hat gut Chancen, demnächst wieder in die Freiheit entlassen zu werden. Der Vogel wurde von Frank Enders tiermedizinisch betreut, nachdem feststand, dass eine Elle in einem Flügel gebrochen war.

Doch durch die natürliche Stützung des Flugapparates über die Flügelspeiche reichte aus, das Tier ruhig zu stellen, damit die Wunde ausheilen konnte. „Das Röntgen hat ergeben, dass die Heilung so gut wie abgeschlossen ist, weiß Siegfried Kamprath. Jetzt muss der Raufußbussard noch Kondition und Kräfte aufbauen, damit die Heimkehr angetreten werden kann. In spätestens zwei Wochen soll es soweit sein.