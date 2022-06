Bernburger Gymnasiasten sammeln für Menschen in der Ukraine

Bernburg/MZ - Beim Betreten des Eingangsbereiches vom Bernburger Gymnasium Carolinum an der Friedensallee ist kaum ein normaler Schritt möglich. Rund 20 Kartons versperren den Weg zu den Treppenstufen. Am Donnerstagmorgen fand hier eine Sammelaktion für Menschen in der Ukraine statt. Fast zwei Stunden lang konnten hier benötigte Sachspenden abgegeben werden wie Hygiene- und Babyartikel, Isomatten und Konserven. Hauptsächlich Schüler und Eltern gaben diese ab.

