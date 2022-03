Bernburger Gymnasiasten fehlen mehrere tausend Euro

Warum es an Alternativen mangelt und warum weitere Spenden nötig sind.

Bernburg/MZ - Es soll ein schöner Abschluss nach zwölf Jahren Schule werden. Und die rund 80 Zwölftklässler des Bernburger Gymnasium Carolinum freuen sich sehr auf den Abiball. Dieser soll am Samstag, 2. Juli, im Kurhaus Bernburg steigen. Einziges Problem: Ihnen fehlen aktuell noch 3.000 Euro, um die Feierlichkeiten samt dem Drumherum umsetzen zu können.

„Wir haben etliche Firmen und Unternehmen aus der Region angeschrieben und um Spenden gebeten. Es kamen bis jetzt zu viele Absagen“, sagt Erik Engler vom Finanzkomitee und der Organisationsgruppe Abiball. Beispielsweise die Salzlandsparkasse lehnt aus folgendem Grund ab: „Jährlich verabschieden wir mit einer besonderen Maßnahme die Schulabschlussklassen der Oberstufen. Eine zusätzliche Förderung einzelner Schulprojekte ist aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel nicht möglich“, heißt es. Ebenfalls stehen zusätzliche Einnahmequellen auf der Kippe. „Ob der Tag der offenen Tür stattfinden kann, steht aufgrund von Corona noch nicht fest. Und ein Kuchenbasar beim Stadtfest lohnt sich nicht“, sagt Erik Engler.

Doch es gibt auch positive Beispiele. Die Bernburger Wohnungsgenossenschaft hat sich mit einer Spende in Höhe von 500 Euro beteiligt. Die Firma Pöttinger steuert 300 Euro bei und die Fahrschule Andreas Müller 200 Euro. „Wir bitten jeden, der uns unterstützen kann, es zu tun. Wir wollen nicht in die Situation kommen, aufgrund der fehlenden Differenz die Eintrittskarten für den Abiball stark zu erhöhen“, so Erik Engler. Aktuell liegen die Eintrittskartenpreise bei 35 Euro.

Wer einen Beitrag für den Abschlussball zuschießen möchte, kann sich per E-Mail an abi2022.bbg@web.de oder über Telefon 0175/5776543 an Erik Engler wenden.