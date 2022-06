Bernburger Gastronomieschiff bleibt im Wasser

Kommunalpolitiker folgen Empfehlung der Stadtverwaltung, die „Gröna“ nicht an Land zu holen.

Bernburg/MZ - Es hat schon fast 100 Jahre auf den Planken, wurde 1925 in Berlin-Spandau gebaut und war auf den Berliner Gewässern im Einsatz. Seit elf Jahren ankert es an der Grönaer Brücke und bot bis 2019 den vielen Radtouristen den einzigen Boxenstopp zwischen der Georgsburg in Könnern und Bernburg. Die Rede ist vom Schiff „Gröna“.