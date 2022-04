Bernburger Freizeit GmbH übernimmt vorerst Imbiss am Märchengarten

Bernburg/MZ - Nach der umfangreichen Investition in Bernburgs historischen Märchengarten am Ausflugslokal „Paradies“ kann die Bernburger Freizeit GmbH gleich zwei erfreuliche Neuigkeiten verkünden. So wird der Märchengarten ab Freitag, 9. Juli, an sechs Tagen in der Woche geöffnet sein, ausgenommen dienstags. Bislang waren die elf Märchen der Gebrüder Grimm immer nur freitags bis sonntags für Besucher zu erleben.