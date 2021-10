Bernburger feiern im kleinen Kreis

Bernburg/MZ - 60 Jahre lang ein Herz und eine Seele - am 28. Oktober 1961 hatten sie sich getraut. Maria und Otfried Dombrowski feiern am heutigen Donnerstag ihre Diamantene Hochzeit.

Doch es wird keine rauschende Party. „Wir bleiben für uns. Unser Sohn Olaf kommt mit seiner Ines zu uns runter. Wir werden ein Gläschen Sekt trinken und bei Kaffee und Kuchen gemütlich beisammen sitzen“, erzählt Maria Dombrowski, die am 29. Dezember 1937 in Cheb (Eger) geboren wurde.

Sie musste am Ende des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Familie die Heimat verlassen und kam über Aschersleben nach Bernburg. Die Fliegerangriffe auf Nürnberg, als der Nachthimmel taghell war, wird sie nie vergessen.

Der 81-jährige Otfried Dombrowski ist hingegen ein waschechter Bernburger. Seine Herzdame lernte er beim Tanz kennen – in der Baracke der Junkerssiedlung am Keßlerturm. Die Wohnungen der Eltern des Paares lagen kaum einen Steinwurf voneinander entfernt.

Schon kurz nach dem Kennenlernen hatte sich das Paar im Bernburger Standesamt das Ja-Wort gegeben. „Die Räumlichkeiten waren sehr beengt. Mit unserer Heirat haben wir die Suche nach einer Wohnung beschleunigt“, berichtet Otfried Dombrowski, der für Neuborna als Handballer und Fußballer aktiv war.

Der gemeinsame Sohn Olaf, der 1966 zur Welt kam, wurde an der Semmelweisstraße groß. Die Freizeit der Familie war knapp bemessen. Maria Dombrowski arbeitete als Verkäuferin im Konsum. Ihr Gatte war als Berufskraftfahrer unterwegs und saß Millionen von Kilometern hinter dem Steuer von Lkw oder Reisebussen.

Es reichte mal für einen Urlaub an der Ostsee in Heringsdorf. Ansonsten war Improvisation angesagt. „Ich war begeisterter Angler. Wir sind mit dem Motorrad in der näheren Umgebung oft zelten gewesen“, erinnert sich Otfried Dombrowski gern zurück. Etliche Jahre haben die beiden Eheleute bei der Pflege ihres Schrebergartens an der Junkerssiedlung viele glückliche Stunden gemeinsam miteinander verlebt.

Diese verbringen sie nun in den eigenen vier Wänden. Bei Bedarf hilft Sohn Olaf, der genau über Mutter und Vater wohnt. „Wir sind aber auch unserer Ärztin, Frau Doktor Bieling, und den Mitarbeitern des ASB-Pflegedienstes sehr dankbar“, so Maria Dombrowski.

Dank der Unterstützung kommt das glückliche Paar trotz der gesundheitlichen Sorgen noch sehr gut über die Runden. Und kann den Ehrentag daheim genießen.