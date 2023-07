Die Bernburgerin Annetta Osterland hat sich mit ihrem Ehemann Klaus in ihrem Garten in Plotzky eine grüne Oase geschaffen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/Plötzky/MZ - Wenn im Frühling langsam die Temperaturen hinaufklettern, dann ist das für Annetta und Klaus Osterland das Signal, sich in ihre zweite Heimat aufzumachen. Denn das Bernburger Ehepaar verbringt einen Großteil des Jahres in seinem Bungalow am Kolumbussee in Plötzky bei Schönebeck. „Wir machen es wie beim Reifenwechsel, wir bleiben von Ostern bis Oktober hier“, sagt Annetta Osterland und lacht.