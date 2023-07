Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Voraussichtlich am 9. Juni 2024 wird ein neuer Stadtrat in Bernburg gewählt. Um die Mandate will sich dann auch eine freie Wählervereinigung unter dem Namen Bernburger Bürgerschaft bewerben. Das kündigt Kai Mehliß, der vor zwei Jahren als Parteiloser fürs Oberbürgermeisteramt kandidiert hatte, im Gespräch mit der MZ an.