Bernburger Boulevard wird ein letztes Mal aufgebuddelt

Um die Population der Plagegeister einzudämmen, wird ab nächster Woche die Abwasser-Kanalisation in der Fußgängerzone endgültig dicht gemacht. Danach wird Pflaster verfugt.

Bernburg/MZ - Das Einkaufen mit Stöckelschuhen wird für Bernburgerinnen auf dem Boulevard bald komfortabler. Im zweiten Halbjahr will die Stadtverwaltung die tiefen Fugen zwischen den Pflastersteinen auf der Flaniermeile zwischen Clara-Zetkin-Platz und Blume 2000/Café Latsch mit einem Brechsand-Splitt-Gemisch schließen. Das hat Holger Dittrich, Dezernent für Stadtentwicklung, während einer Anliegerversammlung in dieser Woche im „City-Hotel“ angekündigt. Diese hatte einen triftigen Grund. Denn bevor die Damen mit High Heels durch die Fußgängerzone spazieren können, muss die Lindenstraße in einem letzten Abschnitt zwischen Stein- und Auguststraße aufgegraben werden.