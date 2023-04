Bernburg/MZ - „Für uns ist jeden Tag der Welttag des Buches“, sagt Katharina Weile, stellvertretende Leiterin der Bernburger Stadtbibliothek. Dennoch ist der 23. April jedes Jahr etwas besonderes. An diesem Tag wird der Welttag des Buches gefeiert, der wahrscheinlich gleichzeitig der Geburts- und Sterbetag William Shakespeares ist. In Deutschland wird der Büchertag seit 2012 in großem Stil gefeiert, jährlich werden von der Stiftung Lesen Bücher an Schulkinder verschenkt. In der Stadtbibliothek haben sich die Mitarbeiter in diesem Jahr etwas besonderes einfallen lassen. „Unser Thema ist ‚#Bookstagram‘, in Anlehnung an die soziale Medienseite Instagram“, erklärt Katharina Weile. Im Fokus stehen Bücher, die sich an eine jugendliche Zielgruppe richten. „Aber auch Klassiker wie ‚Stolz und Vorurteil‘ der britischen Autorin Jane Austen stehen in dem Empfehlungsregal zum Welttag des Buches. Zudem möchte Katharina Weile mit der Aktion die hauseigene Instagramseite bewerben. „Wir posten zum Beispiel jeden Mittwoch einen Lesetipp oder nehmen unsere Follower mit hinter die Kulissen unserer Bibliothek.“ Instagram sei zudem auch ein Lieferant von Trends. Viele Nutzer teilen und bewerten dort ihre gelesenen Bücher. Die jahrelange Erfahrung der Bibliothekarinnen und die Nutzung der neuen Medien sorge dafür, dass im Bestand eine gute Mischung aus Bestsellern und trendiger Lektüre zu finden sei.

