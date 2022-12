„Bernburger Bär“ wird in den Buckingham-Palast nach London geschickt

Bernburg/MZ/tad - Die neueste Ausgabe des Heimatheftes „Bernburger Bär“ ist seit Montag erhältlich. „Die Regionalzeitschrift wird tatsächlich zum bisherigen Preis von fünf Euro angeboten“, sagt Frank Larisch, Vorsitzender des Fördervereins Bildung und Arbeit. Seit 2017 setzt er mit der Herausgabe des „Bären“ die Tradition des Bernburger Heimatkreises fort.

Geschenkidee für Weihnachten

Ausreichend Exemplare der sechsten Edition liegen ab sofort in der „Bücherstube am Boulevard“, bei Thalia an der Lindenstraße, in der Stadtinformation am Lindenplatz und beim Förderverein am Krummacherring bereit. „Kurz vor Weihnachten ein typisches Regionalgeschenk aus dem Salzlandkreis“, rät Frank Larisch, der auch sagt, dass eine Ausgabe des „Bernburger Bären“ jetzt die Reise in den Buckingham-Palast des englischen Königshauses angetreten hat. Warum das Heimatheft nach London versandt wurde, erfahren Leser bei dessen Lektüre.

60 Jahre Heimatkreis

Inhaltlich befasst es sich nämlich mit einem international anerkannten Maler, der mit seinen Bildern Sachsen-Anhalt entdeckt, Außerdem mit der Chronik von Beesedau, die interessante Einblicke in die deutsche Geschichte gibt. Thematisiert wird weiterhin der Solepark in Bad Salzelmen, der sich nicht nur als Gesundheitseinrichtung, sondern in einem vielseitigen Gewand, präsentiert. Gleich zwei Bernburger werden im „Bären“ als vergessen und fragwürdig vorgestellt, und das „Paradies“ erscheint als wandelbare Gastronomie mit schicksalhaften Zeiten. Nicht nur die Regionalzeitschrift wurde 60 Jahre alt, sondern auch der Heimatkreis mit seinen vielfältigen Aktionen. Nicht zuletzt gibt es mit dem Lebensturm einen ersten Hinweis auf ein neues Umweltprojekt.